فيديو.. المشهور عبدالمجيد الفوزان يكشف عن خسارته في مشروع كوفي بتكلفة مليوني ريال ويضطر لبيعه

كشف المشهور عبدالمجيد الفوزان عن تفاصيل تجربته في مشروع كوفي الذي افتتحه في شارع الثلاثين بتكلفة تقدر بمليوني ريال ونصف. وأعلن أنه تعرض للخسارة في هذا المشروع واضطر لبيعه.

وفي مقطع فيديو، أوضح الفوزان أن تكلفة فتح الكوفي بلغت مليونين ونصف ريال، بالإضافة إلى إيجار سنوي يقدر بحوالي 700 ألف ريال. وأشار إلى أنه كان عليه أن يعمل لمدة 8 أشهر ليتمكن من سداد الإيجار.

وتابع قائلاً أنه كان يواجه صعوبة في تحقيق الربح المناسب لتغطية رواتب الموظفين وتوفير الحوافز. وأشار إلى أن العائدات من المحلات الموجودة في العمارة التي يقع فيها الكوفي لا تكفي لتغطية تكاليف الإيجار البالغة أكثر من 140 ألف ريال. وأكد أنه تم بيع الكوفي بخسارة تقدر بحوالي 200 ألف ريال.

تجسد تجربة الفوزان صعوبات رواد الأعمال في قطاع المطاعم والتموين، حيث يواجهون تحديات في تحقيق الربحية وتغطية التكاليف العالية، مما يؤثر على قدرتهم على توفير مزايا ومكافآت للموظفين وتحافظ على قاعدة زبائن دائمة.