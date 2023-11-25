وصول محمد حماقي عزاء شقيق شريف رمزي بمسجد الشرطة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير-محمود عبد الناصر:

وصل الفنان محمد حماقي عزاء صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وحضر العزاء الفنان شريف رمزي وزوجته، وشقيقته وأسرته، والأصدقاء المقربين.

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي، وذلك الأربعاء 22 نوفمبر الجاري.

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى وفاته.