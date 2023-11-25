بوسي تصل عزاء شقيق شريف رمزي بمسجد الشرطة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

وصلت منذ قليل الفنانة بوسي عزاء صلاح رمزي نجل المنتج حسن رمزي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وظهرت بوسي في العزاء رفقة شقيقتها الفنانة المعتزلة نورا وابنتاها سارة وزوجها ومي نور الشريف.

كما حضر العزاء الفنان محمد حماقي، تامر حسني، وشريف رمزي وزوجته، وشقيقته، وبعض الأصدقاء المقربين.

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي، وذلك الأربعاء 22 نوفمبر الجاري.

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى وفاته.