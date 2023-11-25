الصور الأولى من عقد قران أحمد ثروت ولمى الشواربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، بزفافه على لمى الشواربي، داخل فندق ماريوت بمنطقة الزمالك.

وتواجد في حفل الزفاف عضو مجلس إدارة الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج.

ومن المقرر حضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية ونجوم النادي الأهلي للاحتفال بالعروسين.

ويكتفي العروسين بكتب الكتاب وعقد القران فقط بحفل يحضره الأهل والأصدقاء والأحباب، دون إقامة حفل زفاف وتوفير ما ينفق على الزفاف لمساعدة غير القادرين.

واحتفلت لمى الشواربي والمخرج أحمد ثروت بخطوبتهما عام 2022 ، ليتعرض بعدها "أحمد" للإصابة بمرض مناعي نادر في فبراير الماضي يسمى متلازمة ميلر فيشر، وسافر للخارج لتلقي العلاج حتى شفي منه، وعاد لحياته الطبيعية مرة أخرى، ليقرر الاحتفال اليوم بزفافه.