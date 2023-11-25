تامر حسني يصل عزاء صلاح رمزي بمسجد الشرطة (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبد الناصر:

كتبت- بهيرة فودة:

وصل الفنان تامر حسني عزاء صلاح رمزي نجل المنتج محمد حسن رمزي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

كما حضر العزاء الفنان محمد حماقي، وشريف رمزي وزوجته، وشقيقته، وبعض الأصدقاء المقربين.

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي، وذلك الأربعاء 22 نوفمبر الجاري.

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى وفاته.