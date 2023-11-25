شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى وأشرف زكى ودرة وزوجها فى عزاء صلاح رمزى بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء للفنان شريف رمزى في وفاة شقيقه الراحل صلاح رمزى ومنهم الفنانون أشرف زكي وماجد المصرى وخالد زكي والمخرج عماد قاسم وهشام ماجد وأحمد صيام ودرة وزوجها ودنيا عبد العزيز والإعلاميان عمرو الليثي ورامي رضوان.

وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

وعن حالة شقيقه الصحية، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى.. وعملنا تحاليل كل أرقام التحاليل عالية جدًا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى أساسه تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ 15 انقطع عنه الأكسجين وراح فى غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".