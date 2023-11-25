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حماقى وتامر حسنى ويسرا وسهير رمزى فى عزاء الراحل صلاح رمزى بالشيخ زايد

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القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد حماقى وتامر حسنى والنجمتان يسرا وسهير رمزى على تقديم واجب العزاء للفنان شريف رمزى  لرحيل شقيقة صلاح الذى وافته المنية يوم الأربعاء الماضى.

 

وكان فى استقبال العزاء عمة الراحل الفنانة المعتزلة هدى رمزى وشقيقته شهد رمزى، وحضر للعزاء كل من ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد وأحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد، وآخرون. 

وكان الفنان شريف رمزي شيع جثمان شقيقه صلاح رمزى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء الماضي، وحرص عدد من الفنانين علي الحضور منهم، الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.

وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

 

الاعلامى رامى رضوان فى عزاء صلاح رمزى
الاعلامى رامى رضوان فى عزاء صلاح رمزى

 

حماقى فى عزاء صلاح رمزى
حماقى فى عزاء صلاح رمزى

 

خالد زكى فى عزاء صلاح رمزى
خالد زكى فى عزاء صلاح رمزى

 

درة وزوجها فى عزاء صلاح رمزى
درة وزوجها فى عزاء صلاح رمزى

 

درة وزوجها
درة وزوجها

 

رامى رضوان يقدم واجب العزاء
رامى رضوان يقدم واجب العزاء

 

شريف زمزى يتلقى عزاء شقيقه
شريف زمزى يتلقى عزاء شقيقه

 

محمد العدل فى عزاء صلاح رمزى
محمد العدل فى عزاء صلاح رمزى

 

محمد حماقى فى عزاء صلاح رمزى (2)
محمد حماقى فى عزاء صلاح رمزى (2)

 

محمد حماقى فى عزاء صلاح رمزى
محمد حماقى فى عزاء صلاح رمزى

 

معتز التونى فى عزاء صلاح رمزى
معتز التونى فى عزاء صلاح رمزى

 

يسرا فى عزاء صلاح رمزى
يسرا فى عزاء صلاح رمزى

 

يسرا فى عزاء عزاء صلاح رمزى
يسرا فى عزاء عزاء صلاح رمزى
تامر حسنى فى عزاء صلاح رمزى (1)
تامر حسنى فى عزاء صلاح رمزى 

تامر حسنى فى عزاء صلاح رمزى (2)
تامر حسنى فى العزاء 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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