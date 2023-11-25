حماقى وتامر حسنى ويسرا وسهير رمزى فى عزاء الراحل صلاح رمزى بالشيخ زايد

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد حماقى وتامر حسنى والنجمتان يسرا وسهير رمزى على تقديم واجب العزاء للفنان شريف رمزى لرحيل شقيقة صلاح الذى وافته المنية يوم الأربعاء الماضى.

وكان فى استقبال العزاء عمة الراحل الفنانة المعتزلة هدى رمزى وشقيقته شهد رمزى، وحضر للعزاء كل من ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد وأحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد، وآخرون.

وكان الفنان شريف رمزي شيع جثمان شقيقه صلاح رمزى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء الماضي، وحرص عدد من الفنانين علي الحضور منهم، الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.

وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".