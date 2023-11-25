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شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى وتامر حسنى ويسرا وسهير رمزى فى عزاء الراحل صلاح رمزى بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
وكان فى استقبال العزاء عمة الراحل الفنانة المعتزلة هدى رمزى وشقيقته شهد رمزى، وحضر للعزاء كل من ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد وأحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد، وآخرون.
وكان الفنان شريف رمزي شيع جثمان شقيقه صلاح رمزى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء الماضي، وحرص عدد من الفنانين علي الحضور منهم، الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.
وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".
الاعلامى رامى رضوان فى عزاء صلاح رمزى
حماقى فى عزاء صلاح رمزى
خالد زكى فى عزاء صلاح رمزى
درة وزوجها فى عزاء صلاح رمزى
درة وزوجها
رامى رضوان يقدم واجب العزاء
شريف زمزى يتلقى عزاء شقيقه
محمد العدل فى عزاء صلاح رمزى
محمد حماقى فى عزاء صلاح رمزى (2)
محمد حماقى فى عزاء صلاح رمزى
معتز التونى فى عزاء صلاح رمزى
يسرا فى عزاء صلاح رمزى
يسرا فى عزاء عزاء صلاح رمزى
تامر حسنى فى عزاء صلاح رمزى
تامر حسنى فى العزاء
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