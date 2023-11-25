شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشاركون فى عزاء الراحل صلاح رمزى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم العزاء للفنان شريف رمزى في وفاة شقيقه صلاح رمزى الذى وافته المنية يوم الأربعاء الماضى، وحضر لتقديم واجب العزاء كل من حسين فهمي ومى نور الشريف وكريم فهمي ومحمد محمود عبد العزيز والمخرجة منال الصيفى ودرة ويسرا ودنيا عبد العزيز ومحمد العدل والمخرج معتز التوني ووليد فواز وهشام ماجد وخالد زكي وأحمد صيام وماجد المصرى وأشرف زكي وعمر السعيد وسهير رمزى والمخرج عماد قاسم والمخرج شادى علي والمنتج هشام عبد الخالق ودينا وهدى رمزى والإعلاميان رامي رضوان وعمرو الليثي وشيرى عادل ومحمود عبد المغني ومحمد حماقي وحمدى بدر وشاندو وكريم محمد عبد العزيز والإعلامية مها الصغير ومحمد كريم وريهام أيمن وبشرى ويسرى اللوزى وإنجى وجدان وماندو العدل.

وكان الفنان شريف رمزي شيع جثمان شقيقه صلاح رمزى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء الماضي، وحرص عدد من الفنانين علي الحضور منهم، الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.



الاعلامى رامى رضوان فى عزاء صلاح رمزى



حماقى فى عزاء صلاح رمزى



خالد زكى فى عزاء صلاح رمزى



درة وزوجها فى عزاء صلاح رمزى



درة وزوجها



رامى رضوان يقدم واجب العزاء



شريف زمزى يتلقى عزاء شقيقه



محمد العدل فى عزاء صلاح رمزى



محمد حماقى فى عزاء صلاح رمزى (2)



محمد حماقى فى عزاء صلاح رمزى



معتز التونى فى عزاء صلاح رمزى



يسرا فى عزاء صلاح رمزى