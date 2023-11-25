شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا وشهيرة ومنى الشاذلى يحضرن عقد قران أحمد ثروت ولمى الشواربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين والشخصيات العامة عقد قران المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، وعروسته لمى الشواربى لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد، منهم، أنوشكا، أحمد التهامي، دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الإعلامية مني الشاذلي، الفنانة شهيرة، كما حضر كل من، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، الإعلامية سهير شلبي، الاعلامية سهير جودة.

وكان المخرج أحمد ثروت قرر إلغاء حفل الزفاف وتخصيص تكاليفه فى إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول لمساعدة الناس غير القادرين من المرضى، وتلبية حاجتهم إذ أرادوا كرسيا متحركا أو طرفا صناعيا وما شابه.

أحمد ثروت هو مطرب ومخرج ومنتج، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان "يقين" عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي، كما أنه تولى إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل "الكتيبة 101".

وقدم المخرج أحمد ثروت أول تجاربه الغنائية بعنوان "وجودك فرق" والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية التي قدمها للمرة الأولى في احتفاله بخطوبته من لمى الشواربي.

أما لمى الشواربي هي لاعبة كرة يد نسائية بالنادي الأهلي، وسبق ودشنت حملة من أجل المطالبة بتكوين منتخب للسيدات تحت شعار إحنا الأبطال، واحتفلت بخطبتها من أحمد ثروت في منتصف عام 2022، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني والأصدثاء.