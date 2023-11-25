شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسى وميمى جمال وسميحة أيوب فى مراسم افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مراسم افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والذي تحمل شعار "المسرح من أجل الإنسانية"، بقصر ثقافة شرم الشيخ، وبحضور عدد من الفنانين المصريين والعرب والأجانب ومنهم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والفنانة الدكتورة سميرة محسن التي تحمل الدورة اسمها، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان.



جمال عبد الناصر يتوسط شيوف مهرجان مسرح الشباب



مسرح الشباب التجريبى بشرم الشيخ

كما حرص أيضًا على الحضور الفنانة الكبيرة ميمي جمال، والمخرج الكبير خالد جلال، والفنان محسن منصور مقدم حفل الافتتاح، والمنتج هشام سليمان، والدكتور علا العلوان والكاتب الصحفي والشاعر وائل السمري عضو اللجنة العليا للمهرجان، والفنان الكويتي عبد الله عبد الرسول والفنانة ريم أحمد والفنان طه خليفة والمخرج والفنان ياسر صادق، المدرب الأمريكي سكوت تروست، والمخرج الكبير عصام السيد، والمخرج والفنان الأردني على عليان والفنانة الأردنية أمل الدباس، والفنان أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان ياسر صادق، والفنان علاء قوقة، والفنان حمزة العيلي، والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، والدكتور مدحت الكاشف.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلق اليوم 25 نوفمبر ويستمر حتي 30، ويترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.