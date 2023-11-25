شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فيديوهات من حفل عقد قران نجل الفنان محمد ثروت وسط عدد من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق عدد من الحاضرين في حفل زفاف المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، على عروسته لمى الشواربى لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد، كواليس حفل عقد القران الذى حضره ألمع النجوم والفنانين والذي عقد في أحد الفنادق الكبرى.

وكان في مقدمة الحضور، أنوشكا، أحمد التهامي، دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الإعلامية مني الشاذلي، الفنانة شهيرة، كما حضر كل من، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، الإعلامية سهير شلبي، الاعلامية سهير جودة.

وكان المخرج أحمد ثروت قرر إلغاء حفل الزفاف وتخصيص تكاليفه فى إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول لمساعدة الناس غير القادرين من المرضى، وتلبية حاجتهم إذ أرادوا كرسيا متحركا أو طرفا صناعيا وما شابه.

أحمد ثروت هو مطرب ومخرج ومنتج، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان "يقين" عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي، كما أنه تولى إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل "الكتيبة 101".



حفل زفاف المخرج أحمد ثروت