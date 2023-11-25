تراند اليوم : الفنان محمد عبده يقرر مقاضاة المطربة "بسمة بوسيل" بسبب أغنية

صحيفة الخليج 365: قرر الفنان محمد عبده رفع دعوى قضائية، ضد المطربة بسمة بوسيل، بسبب غنائها أغنية "الأماكن" دون الاستئذان منه أو الحصول على موافقته.

وكانت بسمة بوسيل شاركت الأغنية بصوتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إنستقرام ، وأرفقتها بتعليق: " هذه الأغنية كانت رحلة والدي عندما كان يوصلني إلى الجامعة وكان يفضل يحفظها لي كل صباح، لقد شعرت بكلامها حتى مات، اللهمّ ارحم والدي واغفر له".

الأمر الذي أثار غضب محمد عبده، ودفعه إلى إرسال بلاغًا لمقاضاة بسمة بوسيل بسبب إعادة غناء أغنيته الأماكن، دون استئذانه والحصول على موافقته.

وفي وقت لاحق حذفت بسمة كوفر الأغنية بصوتها من حسابها على إنستقرام.