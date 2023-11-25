هاندا أرتشيل بالقصير في عيدها..هذا ما ارتدته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت النجمة التركية هاندا أرتشيل بعيد ميلادها الـ 30، وقد اجتمع فريق عمل مسلسلها "شخص آخر" للإحتفال بالمناسبة وتوجيه أطيب الأمنيات لها في هذا اليوم المميز لديها.



وأطلّت هاندا بزي أبيض قصير وتحمل عصا، نال اعجاب عدد كبير من المتابعين، في حين اعتبر البعض ان الزي قصير جدا.

وكان وجّه لها زميلها النجم بوراك دينيز رسالة تهنئة قائلا: "لقد كبرتي!! هذه الفتاة أصبح عمرها 30 عاماً اليوم! أتمنى لو نستطيع ان نعيد عيدك سوياً.. اصبحت فتاة كبيرة.. أحبك وعيد ميلاد سعيد".