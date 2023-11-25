ميرنا وليد - بيروت - احتفلت النجمة التركية هاندا أرتشيل بعيد ميلادها الـ 30، وقد اجتمع فريق عمل مسلسلها "شخص آخر" للإحتفال بالمناسبة وتوجيه أطيب الأمنيات لها في هذا اليوم المميز لديها.
وأطلّت هاندا بزي أبيض قصير وتحمل عصا، نال اعجاب عدد كبير من المتابعين، في حين اعتبر البعض ان الزي قصير جدا.
وكان وجّه لها زميلها النجم بوراك دينيز رسالة تهنئة قائلا: "لقد كبرتي!! هذه الفتاة أصبح عمرها 30 عاماً اليوم! أتمنى لو نستطيع ان نعيد عيدك سوياً.. اصبحت فتاة كبيرة.. أحبك وعيد ميلاد سعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر هاندا أرتشيل بالقصير في عيدها..هذا ما ارتدته-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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