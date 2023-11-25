خبر خيانة كينان أميرزالي أوغلو لزوجته يتصدر..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تفاعل الجمهور في تركيا يوم أمس مع خبر خيانة النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو لزوجته الممثلة التركية سينام كوبال، اذ قامت إحدى الصفحات الفنية عندهم بنشر هذا الخبر دون التأكد منه، ما دفع بـ كينان أميرزالي أوغلو للخروج عن صمته ونفي كل ما يقال بشأن هذا الموضوع.



وكانت رصدت الصحافة التركية كينان أميرزالي أوغلو وذلك لأخذ منه تصريح عن حياته المهنية، الا انه تهرّب بطريقة طريفة قائلا لهم: "دعوني اذهب فأنا جائع وعندما اجوع ينخفض السكر لدي و اغضب، لا اريد الغضب عليكم".