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ميرنا وليد - بيروت - فاجأت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون الجمهور بإرتداء تنورة فوق الركبة، اذ انها كسرت البروتوكول الملكي بذلك، ما شكّل موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، الا ان كيت لم ترد على ذلك.
على صعيد آخر كان قد تفاعل المتابعون مؤخرا بشكل كبير مع الصور التي نشرتها الأميرة أوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية منذ أيام.
وفي التفاصيل لاحظ كثيرون أنها تعمدت إزالة دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون من الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ودفعت الصور بالمتابعين إلى التعبير عن استيائهم، وكتب بعضهم أن الأميرة لا تحب دوقة كامبريدج بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي وتحدث الجدل بتصرفها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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