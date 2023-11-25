شبيهة هدى حسين تحدث ضجة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة أشاروا الى انها تشبه الممثلة هدى حسين، وقد لاقى الفيديو ضجة كبيرة، الا ان البعض من المتابعين اعتبر ان لا شبه بينهما.



على صعيد آخر تواجدت هدى حسين مؤخرا في بيروت لتصوير مسلسلها الجديد تحت عنوان «البيت الملعون»، والذي يشاركها في بطولته العديد من الممثلين منهم جاسم النبهان وأحمد إيراج، وهو من تأليف شقيقتها نجاة حسين وإخراج محمد جمعة. وقبلها تواجدت الممثلة الكويتية في بيروت خلال تكريمها في مهرجان الزمن الجميل وشاركت حسين على صفحتها الخاصة، مقطع فيديو من تسلمها الجائزة، والكلمة التي ألقتها.