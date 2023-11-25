ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن تصرف لصديقتها سبب عدم ثقتها بها مجددا، وهو طلب الأخيرة الحديث مع زوجها لتشكو له، بدلا من التحدث مع لجين في مشكلتها، قائلة: "صديقتي طلبت اللقاء مع زوجي عشان تتشكى له بدال تتشكى لي أنا".
وأشارت لجين عمران الى انها قطعت علاقتها بصديقتها لسبب هذا التصرف.
على صعيد آخر أطلت لجين عمران مؤخرا على الجمهور بلوك رائع، وظهرت بفستان طويل باللون الأبيض اللامع، مع كاب باللون البيج اللامع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران تفضح ما فعلته صديقتها تجاه زوجها..ولهذا السبب أصبحت لا تثق بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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