محمد نعناع ينافس على افضل تصميم بوستر فيلم في العالم لعام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - ينافس المصمم السوري الأصل محمد نعناع على افضل بوستر فيلم لعام 2023 عن بوستر فيلم «Absent now the D».

تصميم محمد نعناع

حيث وصل بوستر الفيلم للمرحلة النهائية بين اكثر من عشرة أعمال مرشحة للفوز بجائزة « iMp Awords» ما بين أمريكا وفرنسا والمانيا والصين.

تصميم محمد نعناع

في هذا السياق قال محمد نعناع : سعادتى كبيرة أن أتواجد فى هذا الحدث العالمى خاصة أنها المرة الثانية لى وأتمنى الفوز بالجائزة لاهديها لكل بلادي العربية التي اتشرف بالإنتماء إليها.

تصميم محمد نعناع

محمد نعناع

جدير بالذكر ان المصمم محمد نعناع كانت بدايته منذ 15 عام ، ومن أهم أعماله فيلم "إنكانتو" الحائز على أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، ويعتبر واحد من أهم 10 مصممي بوسترات الأفلام في العالم .