توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأ منذ قليل توافد النجوم لحضور فعاليات انطلاق النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في مدينة شرم الشيخ.

وكان من أبرز الحضور الفنانة ميمي جمال، محسن منصور، ريم أحمد وعدد من نجوم الوطن العربي.

ويقدم حفل الافتتاح الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس، بثلاثة لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية، كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان " ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي ، وإشراف فني نادر عباسي.

وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار " المسرح من أجل الإنسانية "، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين ، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضا مسرحيا تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تكريم الفنان الشاب حمزة العيلي والفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير.

كما يكرم المهرجان الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير على مدار سنوات طويلة.