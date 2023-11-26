جيجي حديد ترفع الصوت: "هذا أمر شيطاني جدًا"

ميرنا وليد - بيروت - علّقت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد مجددا على ما يحصل في فلس. طين، قائلة: "اسرا. ئيل ترى جميع الفلسطي. نيين بأنهم ارها. بيين.. وجميع داعميهم معاديين للسامية، ويرون كل العالم كاذب وهم الصادقين! هذا أمر شيطاني جدًا".

على صعيد آخر أضافت جيجي حديد، لمسة جريئة جدًا من الألوان إلى شوارع مدينة نيويورك، عندما خرجت بمظهر برتقالي مشرق مع أكسسوارات لافتة للنظر.

وتم تصوير حديد وهي ترتدي بدلة برتقالية فضفاضة، أرفقتها بقبعة مخططة باللونين البرتقالي والأزرق مع كرة بوم في الأعلى، فوق شعرها الأشقر، أضافت نجمة المدرج نظارة شمسية، وحقيبة كتف رفيعة باللونين الأبيض والأسود، وأكملت الإطلالة بحذاء بني فاتح.

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