ليلى عبد الله تُزيل الفيلر..هكذا بدت بأحدث ظهور-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبد الله يظهر ازالتها الفيلر، وقد نال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشاروا الى انها بدت جميلة بدون الفيلر.



على صعيد آخر كانت قد حققت ليلى عبد الله حلماً طال انتظاره مؤخرا وهو أن تستطيع أن تترجم جزءاً من أعمالها الفنية إلى لغة الإشارة.

ونشرت ليلى مقطع فيديو في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بدت فيه وهي تترجم جزءاً من عمل مسرحي تستعد لتقديمه بلغة الإشارة .