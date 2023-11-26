يسرا اللوزي ودنيا عبد العزيز في عزاء صلاح رمزي بمسجد الشرطة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حضرت كل من الفنانة يسرا اللوزي والفنانة دنيا عبد العزيز، عزاء صلاح رمزي، نجل المنتج محمد حسن رمزي، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

كما حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي عمرو الليثي، الفنان ماجد المصري، الفنانة هدى رمزي، الفنانة سهير رمزي، والفنان خالد زكي، والفنانة درة وزوجها، الفنانة بوسي وشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا وابنتاها سارة وزوجها ومي نور الشريف والإعلامي رامي رضوان، المنتج محمد العدل.

كما حضر العزاء الفنان محمد حماقي، تامر حسني، وشريف رمزي وزوجته، وشقيقته، وبعض الأصدقاء المقربين.

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي، وذلك الأربعاء 22 نوفمبر الجاري.

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى وفاته.