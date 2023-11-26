يسرا ودرة حماقي.. نجوم الفن في عزاء نجل المنتج محمد حسن رمزي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء صلاح رمزي، نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وحضر العزاء كل من الفنانة هدى رمزي، الفنانة سهير رمزي، والفنان خالد زكي، والفنانة درة وزوجها، والفنانة بوسي وشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا وابنتيها سارة وزوجها ومي نور الشريف والإعلامي رامي رضوان، المنتج محمد العدل.

كما حضر العزاء الفنان محمد حماقي، تامر حسني، وشريف رمزي وزوجته، وشقيقته، وبعض الأصدقاء المقربين.

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي، وذلك الأربعاء 22 نوفمبر الجاري.

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى وفاته.