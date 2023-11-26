رانيا يوسف تكشف: تعرضت للتحرش الجنسي في سن 18 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة رانيا يوسف خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية "الجديد" أنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عاما.

وأوضحت: "كنت في رحلة من الرحلات لأني كنت مضيفة جوية بجانب شغلي في التمثيل والدراسة، وهو شخص من المعارف وبعدها حصل موقف التحرش".

واستكملت: بفضح المتحرش وبجيب الحق عليه لأن مش من حقه مهما كانت الست لابسة إيه، وحتى لو كانت نسبة الإغراء عالية ملهاش دخل، اللي بيتحرش ده حد مريض".

ونشرت رانيا الصور، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "قريب هتنورونا في بنسيون دلال، من مسلسل "السرداب" ١٩٤٣".

يذكر أن مسلسل "السرداب" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، و أحمد حاتم، وآية سماحة، ومحمد رضوان.

على جانب آخر تنتظر رانيا يوسف، عرض مسلسلها "بقينا اتنين" المقرر عرضه يوم 2 ديسمبر المقبل على قناة "أون".