يسرا وبوسي ونورا.. 40 صورة من عزاء نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير - محمود عبدالناصر

استقبلت أسرة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، العزاء في نجله صلاح رمزي، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي 22 نوفمبر، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن المثيلية، والإعلامي عمرو الليثي، الفنان ماجد المصري، الفنانة هدى رمزي، الفنانة سهير رمزي، والفنان خالد زكي، والفنانة درة وزوجها، الفنانة بوسي وشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا وابنتاها سارة وزوجها ومي نور الشريف والإعلامي رامي رضوان، المنتج محمد العدل، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان محمد حماقي، تامر حسني، وشريف رمزي وزوجته، وشقيقته، ويسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز.

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي، وذلك الأربعاء 22 نوفمبر الجاري.

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى وفاته.