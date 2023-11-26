ياسمين صبري أمام الطائرة وسيلفي ابنة هيفاء.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إعداد- هاني صابر وبهيرة فودة:

غادة طلعت

نشرت الفنانة الشابة غادة طلعت صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان "سواريه".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، أمام طائرة، عبر حسابها على إنستجرام، وهي تمسك بشنطة ملابسها وشنطتها الشخصية.

ابنة هيفاء وهبي

ظهرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي داخل الاسانسير، عبر حسابها على إنستجرام، وهي تلتقط "سيلفي" في أحدث ظهور لها.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نورالدين، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

داليدا خليل

خطفت الفنانة داليدا خليل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، في أحدث ظهور لها.

مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، أبرزت من خلالها جمالها.

كنزي عمرو دياب

كشفت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، عن إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت بجوارها إحدى صديقاتها.

بسمة بوسيل

نشرت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، أظهرت من خلالها مدى جمالها.