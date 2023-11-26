من أغنية إلى المحكمة».. محمد عبده يُقاضي المطربة “بسمة بوسيل” وهذا هو السبب!

كتب امير فتحي في الأحد 26 نوفمبر 2023 02:18 صباحاً - تصدرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان المطرب محمد عبده عن مقاضاته وتحرير محضر ضدها، بسبب أغنية الأماكن.

محمد عبده يٌقاضي بسمة بوسيل بسبب «الأماكن»

وكانت الفنانة بسمة بوسيل، قد أعادت غناء أغنية «الأماكن» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وذلك لإحياء ذكرى والدها، مما أغضب الفنان محمد عبده بسبب أنها قامت بغناء هذه الأغنية دون استئذانه أو التواصل معه بأي شكل من الأشكال.

محمد عبده وبسمة بوسيل

وكتبت «بوسيل» عبر خاصية «استوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات: «حتى الكوفر بتاع الأماكن اللي كنت عملاه لبابا قال عايزين يقاضوني عشانه، مش فاهمة ليه أنا الشخص الوحيد اللي بيتحاسب على أنه يعمل كوفر.. بجد زعلانة إني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري لأبويا.. أنا عن نفسي لو كان ليا رصيد فني.. عمري ما هحبط أي بني آدم حب يغني حاجة ليا.. إلا لو الموضوع حاجة تانية».

ستوري بسمة بوسيل على إنستجرام

وأصدرت بسمة بوسيل مؤخرًا كوفر بصوتها لأغنية الأماكن لـ محمد عبده، لتهديه إلى روح والدها الراحل. إذ كتبت في منشور لها: الأغنية دي كان بابا بيوصّلني الجامعة ويفضل يحفّظها لي كل صباح، عمري ما حسّيت بكلامها حتى مات.. اللهم ارحم أبي واغفر له.

أزمة بسمة بوسيل مع محمد عبده ليست الأولى

ولم تكن هذه الأمرة الأولى التي تغني فيها بسمة بوسيل أغنية دون الحصول على موافقة من قبل أصحابها، إذ اشتعلت أزمة معها في الأشهر الماضية بسبب طرحها أغنية مين اللي بيختار، دون إذن صناع الأغنية الأصلية الشركة المنتجة وتري، كما أنها لم تشر إلى مؤلفها عدي الرحباني، والملحن أسامة الرحباني، ومطربتها الفنانة اللبنانية هبة طوجي.

وقدمت بسمة الأغنية في فرح المطربة ميرنا نور الدين، وبعد تهديد الشركة لها حذفت نسخة الأغنية بصوتها، من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت لها الشركة اتهامات بالتضليل الإعلامي.

وأعربت بسمة بعد حذفها الأغنية عن استيائها من تهديدها بحذف الأغنية وكتبت عبر حسابها بـ إنستجرام: أغنيتي للطفل والطفولة. لما حدا يغني لحدا غني عن التعريف، يعني عنده تاريخ وشهرة وثقة بالنفس. ملخص ما حدا يجيب لي سيرة الكوفر الحراق، حرقته، صارت قصة تحرير واستقلال، ما بدها هلقد. تحياتي.

من ناحيتها، نشرت شركة وتري بيانًا أعلنت فيه رفضها ما فعلته بسمة بوسيل، كما أشارت إلى أنه من الممكن التغاضي عن كل ذلك إذا قامت بسمة بتصحيح ما فعلته بإعادة نشر الأغنية مرة أخرى عبر حساباتها الرسمية وذكر أصحاب الحقوق وإزالة المنتج التجاري المروج له وذلك تفاديًا لقيام أصحاب هذه الحقوق باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »