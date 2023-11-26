محمد عبده يقاضي بسمة بوسيل بسبب أغنية "الأماكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت المطربة بسمة بوسيل، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية الأخيرة، بسبب غنائها أغنية "الأماكن" التي ترجع في الأصل للمطرب محمد عبده .

كانت"بوسيل"طرحت كوفر لأغنية الأماكن بصوتها، وأهدتها من خلال خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" إلى روح والدها.

وقرر الفنان محمد عبده في أول رد فعل على غناء بسمة بوسيل أغنية "الأماكن" أن يرفع دعوى قضائية ضدها بسبب استغلالها أغنيته دون أن تستأذنه أو تأخذ موافقة على ما فعلته من جانبه.

وقالت بسمة بوسيل على إنستجرام :"حتى كوفر الأماكن التي صنعتها لوالدي قالوا إنهم يريدون مقاضاتي على ذلك".

وأضافت بسمة بوسيل :"لا أفهم لماذا أنا الوحيدة التي أحاسب على رغبتي في عمل كوفر، أنا زعلانة جدًا إني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري تجاه والدي، أنا شخصيًا، لو كان لي رصيد فني، لما خيبت أمل أي إنسان أحب أن يغني لي شيئًا في النهاية".

يذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "أعطونا الطفولة" دعما للقضية الفلسطينية.

ونشرت بسمة الأغنية على صورة لها طُبع عليها "علم" فلسطين، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "ما أبشع العالم في أعينهم.. عالم جرد من إنسانيته ومبادئه، ولكن الله حق.. سامحينا يا فلسطين.. لم نفعل شيئًا إلا ذرف الدموع، أوقفوا التطهير العرقي في غزة".