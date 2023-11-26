تكريم سوسن بدر في مهرجان أيام قرطاج المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية، في دورتها الـ24، عن تكريم الفنانة سوسن بدر خلال افتتاح المهرجان الذي يقام في 2 ديسمبر المُقبل.

ويكرم في حفل الختام الذي يقام في 10 ديسمبر المقبل، ألوغبين االدجي دين مانويال سوايرو، بول شاؤول، حسين المحنوش، وفوزيه المزي، وداوود حسين، ويوسف عيدابي، والحمائم البيض، ومنجي الورفلي، وسعاد محاسن، وجليلة المداني.

ويرفع مهرجان أيام قرطاج المسرحية خلال دورته الـ 24 شعار "40 سنة بالمسرح نحيا"، حيث يحتفي المسرح الوطنى التونسى بمرور أربعين سنة على تأسيسه، ويفتتح أيام قرطاج دورته الجديدة يوم 2 ديسمبر وتستمر حتى 10 من نفس الشهر.

كانت قد أعلنت منذ فترة وزيرة الشئون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي بإدارة الدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية للدكتور معز مرابط، وبهذا التكليف تعود تظاهرة أيام قرطاج المسرحية لأحضان المسرح الوطني، حيث اقترن تنظيمها منذ إطلاقها بهذه المؤسسة منذ تأسيسها سنة 1983 إلى سنة 2009، وبعد 2011 أصبح يُعهد تنظيم هذه التظاهرة إلى هيئة مستقلة عن مؤسسة المسرح الوطني.