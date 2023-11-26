شكرا لقرائتكم خبر عن آيات مجدى: سعيدة بتعاوني مع نجمة بحجم حنان مطاوع وأتمنى تكرار التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة آيات مجدى، خلال تصريحاتها لـ"الخليج 365"، بعد نجاحها فى دور نورا بمسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع: أنا سعيدة جدًا بالتعاون مع فنانة كبيرة بحجم حنان مطاوع فهى إنسانة عظيمة بجانب كونها فنانة مبدعة وحقيقية، وهى من الفنانات القليلات التى تعمل على نفسها وعلى من حولها أيضًا، وهذا جعلنا نخرج جميعًا فى أحسن صورة لنا، وأنا أتمنى أن أعمل معها مرة أخرى.

وأضافت آيات: من الممثلات أيضًا التى سعدت جدًا بالعمل معهم هى الطفلة لافينيا نادر، التى قدمت دور دنيا بنت رضوى "حنان مطاوع" فهى طفلة ذكية وشاطرة جدًا ومشاهدى معها كانت من أمتع المشاهد، وأتوقع لها مستقبل باهر وستصبح نجمة كبيرة.

وتابعت آيات: سعيدة جدًا بردود الفعل حول دورى فى المسلسل، وبالرغم من أن المسلسل تمت إذاعته فى فترة صعبة علينا جميعا وهى حرب غزة، لكن ردود الفعل فاجأتنا والمسلسل شاهده الجميع، وأنا فى الأصل خريجة ورشة مركز الإبداع مع المخرج الكبير خالد جلال، وقدمت معه مسرحية قهوة سادة، ومن وجهة نظرى المسرح أبو الفنون وهو أساس كل شىء، وبالفعل عملى فى المسرح كان له أثر كبير على وعلى موهبتى، فقد قدمت العديد من العروض المسرحية فى مسرح الدولة والقطاع الخاص.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.