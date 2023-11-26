شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض فيلم "Merry Christmas" لـ كاترينا كيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل موعد طرح الفيلم الهندي "Merry Christmas" بطولة النجمة الهندية كاترينا كيف، الذى كان من المقرر طرحه في شهر ديسمبر المقبل، وعلى حسب موقع "إنديا توداى"، فيرجع السبب إلى ازدحام مواعيد العرض للأعمال السينمائية بسبب كثرتها في هذه الفترة.

ويعرض للنجمة الهندية كاترينا كيف في دور عرض السينمات العالمية والمصرية والعربية فيلم "tiger 3" والذى تخوض بطولته بجانب النجم العالمي سلمان خان، وذلك بعد نجاح ثنائيتهما في جزأيه الأول والثانى.

وتدور أحداث فيلم "tiger 3" في إطار من الحركة والتشويق والأكشن ويعود العميل "تايجر" مجددا فى مغامرة محفوفة بالمخاطر، والتى تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية، حيث قدم العديد من مشاهد الحركة والأكشن.

الفيلم الهندي "Tiger 3" بجانب كل من النجمين سلمان خان والذي يجسد شخصية "تايجر" وكاترينا كيف والتي تجسد شخصية "زويا"، إضافة إلى النجوم: ريدهي دوجرا، ميشيل لي، عمران هاشمي، رافاثي، رانفيرشوري، كومود ميشرا، أشوتوش رنا، فيشال جيثوا، فينس ديكوستا، ريتشارد باكتي كلاين، أنانت فيدهات، إدوارد سونينبليك، شاندو كانوري، وهو من إخراج مانيش شارما، ومن تأليف شريدهار راجافان، نيلش ميسرا، أديتيا شوبرا.