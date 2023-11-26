لن تصدّق من هو الفنان الأعلى أجرًا في مسرحية مدرسة المشاغبين.. أعلى بـ عشر جنيهات من أجر عادل إمام!!

كتب امير فتحي في الأحد 26 نوفمبر 2023 03:48 صباحاً - قال الفنان محمد أبو داوود، إن أجر سعيد صالح في مسرحية “مدرسة المشاغبين” كان أعلى من عادل إمام.

الفنان الأعلى أجرا في “مدرسة المشاغبين”

وقال محمد أبو داود خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج “بالخط العريض” المذاع عبر قناة الحياة: “الله يرحمه الأستاذ سمير خفاجي صاحب فرقة المتحدين أنا كنت بجواره آخر 10 سنين بعد ما أصيب بالجلطة، واستكملت معه كتابة مذكراته”.

وأضاف: “من ضمن ما وجدته في المذكرات إن أجر سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين كان 70 جنيه في الشهر، وكان أجر عادل إمام 60 جنيه في الشهر”.

أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين

52 عاما من استمرارية نجاح مسرحية مدرسة المشاغبين

من يتخيل أن هذه المشاهد عمرها 52 عاما؟.. مدرسة المشاغبين هي المسرحية الأكثر مشاهدة في العالم العربي منذ عشرات السنين وحتى وقتنا هذا.

قُدمت المسرحية الكوميدية الأشهر”مدرسة المشاغبين” للمرة الأولى مسرحية مدرسة المشاغبين في 20 أكتوبر عام 1971

والذي لم يعلمه الكثير أن المسرحية الكوميدية مقتبسة من الفيلم البريطاني To Sir, with Love الذي صدر عام 1967، ومدرسة المشاغبين للكاتب الراحل علي سالم، وتدور أحداثها حول مجموعة من الطلاب المشاغبين بإحدى المدارس الثانوية الذين يتسببوا في العديد من المشاكل نتيجة استهتارهم.

يُذكر أن مسرحية “مدرسة المشاغبين” كانت الباب الرئيس لنجومية مجموعة كبيرة من الفنانين في ذلك الوقت، حيث كانت نقطة انطلاق عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي للبطولة السينمائية المطلقة، كما شارك في بطولتها الفنانان الراحلان حسن مصطفى وهادي الجيار.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »