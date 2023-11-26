أول تعليق من محمد رمضان بعد حفله بـ موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورًا من حفله، الذي أحياه بموسم الرياض، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق رمضان على الصور:"الليلة كانت رائعة".

وقام "رمضان" بتحية الجمهور السعودي فور صعوده على المسرح واختار عدد من أغانيه للبدء بها منها "أقوى كارت في مصر، الملك" وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلًا من قبل الجمهور السعودي.

ويعيش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية حيث إلى جانب إحياء جولته الغنائية الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية، أحيا "رمضان" عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها ولاقت هذه الحفلات حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا ضخمًا، وأعلن مؤخرًا تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها لصالح الشعب الفلسطيني.

يذكر أن محمد رمضان تعاقد مؤخرًا على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" بعد النجاح الكبير للمسلسل ضمن عرضه في موسم دراما رمضان الماضي وأكد أن الجزء الثاني سيتم طرحه بحلول عام 2025.