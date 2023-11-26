فن ومشاهير

راغب علامة:"إسرائيل هي الإرهاب وغزة انتصرت بدماء أطفالها"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن القضية الفلسطينية، مشيرًا أن إسرائيل هي الإرهاب وأن غزة انتصرت بدماء أطفالها الأبرياء بصمود.

وكتب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، :"70 عاماً عاشتها اسرائيل تقتل وتسلب وتخطف وتأسر وتذلّ الفلسطينيين وتكذب على العالم من خلال وسائل إعلام مرتهنة للصهيونية العالمية. إسرائيل هي الإرهاب وهي من صنعت الإرهاب والبسه لبس الإسلام.".

وأضاف:"غزة البطولة فضحت اسرائيل أمام العالم، غزة انتصرت بدماء أطفالها الأبرياء وبصمود شعبها وإسرائيل انهزمت هزيمة نكراء وانفضحت أمام التاريخ. اسرائيل النازية تفوقت على الهولوكوست بإجرامها... والآن بداية الفضائح وبدأت الحقيقة بالظهور أمام العالم أجمع".

يذكر أن، راغب علامة يشارك كعضو لجنة تحكيم ببرنامج المواهب الغنائية والمسابقات "X Factor" والتي تتضمن عضوية كلًا من النجمة أنغام، والفنان عبد الله الرويشد ويعرض على قناة "دبي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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