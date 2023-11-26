ميرنا وليد - بيروت - قام النجمان العالميان مغنيا الراب درايك وجاي كول بإعادة تجسيد صورة الشطرنج الشهيرة للاعبي كرة القدم العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك في أحدث أغنية لهما، و التي تحمل إسم "First Person Shooter".

تُظهر الصورة الأصلية لميسي ورونالدو، و التي تم إصدارها في عام 2022، لاعبي كرة القدم منغمسين في لعبة الشطرنج، ما يعكس تركيزهما الشديد و تفكيرهما الاستراتيجي و يؤكد على شدة التنافس بينهما.

أصبحت الصورة، التي التقطتها مصورة البورتريه الأميركية آني ليبوفيتز، ذات أهمية كبيرة في الثقافة الشعبية.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- درايك وجاي كول يعيدان تجسيد صورة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الأسطورية.. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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