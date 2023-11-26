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ميرنا وليد - بيروت - في حادثة غريبة من نوعها، قام أربع رجال بسرقة مرحاض في إنجلترا، إلا أن هذا المرحاض لم يكن عادياً، فهو مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا، ويتواجد هذا المرحاض في قصر بلاينهايم، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في جنوب إنجلترا.
المرحاض كان جزءًا من معرض فني لفنان إيطالي، وتبلغ قيمته الـ 5.9 مليون دولار، وقام اللصوص بإقتحام القصر بسيارتين واستولوا على المرحاض قبل الساعة الخامسة صباحًا، لتوجه بعدها إلى جيمس شين البالغ من العمر 39 عامًا، تهمة سطو وتهمتين تتعلقان بنقل ممتلكات إجرامية، كما تم توجيه التهم إلى ثلاثة آخرين، وهم مايكل جونز وفريد دو وبورا جوكوك، وهم أيضًا في الثلاثينيات من عمرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- غرض ثمين بقيمة 5.9 مليون دولار يسرق من داخل حمام.. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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