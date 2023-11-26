ميرنا وليد - بيروت - فاجأ مشهور مواقع التواصل الإجتماعي الإماراتي راشد بالحصا الجمهور، بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه إلى جانب النجم العالمي ومغني الراب إن إل إي تشوبا، وهما يصليان في المسجد باللباس العربي، بعد أن إعتنق الأخير الإسلام خلال تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلق راشد بالحصا على المنشور متحدثاً عن فخره بـ "إن إل إي تشوبا" بعد إعتناقه الإسلام، قائلاً: "فخور جدًا بك أخي إن إل إي تشوبا المؤمن بإله واحد، والحمد لله أن يهديك إلى الطريق الصحيح. احترامي الكبير".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- بعد زيارته لـ دبي.. نجم عالمي يعتنق الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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