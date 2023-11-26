شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاهين: سعيد بمناقشة موضوع الذكاء الاصطناعى فى عمل درامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد شاهين بمسلسل "صوت وصورة" من بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث قدم دور المحامي مصطفى جاويش، وقال أحمد شاهين لـ"الخليج 365": تم ترشيحي للدور عن طريق مساعد المخرج ضياء حبيب وهو أيضًا مخرج الوحدة الثانية للمسلسل، ورحب المخرج محمود عبد التواب بهذا الترشيح.

وتابع شاهين: جهزت لشخصية المحامي مصطفى جاويش عن طريق وضع تاريخ للشخصية من خلال جلسات مع المخرج، وقدمت تصورا لتلك الشخصية، ثم بعد ذلك بدأت العمل على أداء الشخصية، ولم أستعن بمحامين حقيقيين، ولكن استعنت بصديقي الذي لديه أخ يعمل في المحاماة، وطلبت منه أن يسأله بعض الأسئلة البسيطة التي من خلالها أعرف أساسيات المهنة والتي من المؤكد ساعدتني في الأداء.

وأضاف: سعيد جدًا أن المسلسل ناقش الذكاء الاصطناعي، وأنا أرى أننا لا بد أن نخشي من مستقبله ولا بد أن يتم استغلاله بشكل جيد وتتم مراقبته والسيطرة عليه.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.