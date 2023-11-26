شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 5 أفلام لـ على بدرخان فى سينما زاوية خلال شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل سينما زاوية بالمخرج الكبير على بدرخان حيث أعلنت خلال شهر ديسمبر المقبل عرض عدد من أفلامه السينمائية وهى "الحب الذي كان"، "الكرنك"، "شفيقة ومتولي"، "أهل القمة" و"الجوع"، ومن المقرر أن يلي عرض الأفلام مناقشات بحضور أبرز النقاد وصناع السينما.

وعلى مدار مشواره السينمائي، قدم المخرج علي بدرخان 10 أفلام روائية طويلة خلال مسيرته الفنية، التي انطلقت بعد تخرجه من معهد السينما في القاهرة في عام 1967، و سفره في بعثة إلى إيطاليا لمدة عامين.

عمل علي بدرخان كمساعد مخرج في مجموعة من الأفلام الهامة، ثم قدم أول أعماله "الحب الذي كان" في عام 1973، وتوالت بعدها الأعمال منها "الكرنك"، "شفيقة ومتولي"، "شيلني وأشيلك"، "أهل القمة"، "الجوع"، "الراعي والنساء"، "الرجل الثالث"، "نزوة"، بينما كان آخر أعماله "الرغبة"في عام 2002.