بالصور- هذا ما كان يفعله كانيي ويست في الصين عندما كان في العاشرة من عمره

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صور للنجم العالمي كانيي ويست عندما كان لا يزال صغيراً، وتبين لاحقاً أن الصور إلتقطت في الصين من قبل والدته دوندا، حيث عاش كانيي هناك عندما كان في الـ 10 من عمره، وذلك لأن والدته كانت تعلم اللغة الإنكليزية في إحدى الجامعات المحلية في الصين.



وكانت كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركي كيم كارداشيان، عن موقف حصل مع زوجها السابق النجم العالمي كانيي ويست عندما قبض عليه وتم وضعه في السجن، حيث قام ويست بإستخدام الإتصال الهاتفي الوحيد الذي يحق له بإجرائه لطلب وجبة سريعة إلى السجن من أحد المطاعم.



