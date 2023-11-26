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ميرنا وليد - بيروت - لم يتوقف خبير التجميل الإماراتي بدر خلف عن إثارة الجدل بين الجمهور، وإستفزازه، فبعد أن كشف إقدامه على الزواج من إبنة عمه، أكد اليوم أن العروس حامل.
وشارك بدر خلف الجمهور صورة لإختبار الحمل، وعلق: "زوجتي طلعت حامل باركولي".
وكان بدر خلف قد فاجأ الجمهور بإعلانه خبر خطوبته على إبنة عمه إيلاف الحربي، اذ نشر فيديو على حسابه الخاص، بارك فيه لنفسه متمنياً أن تكون بداية جديدة، وعلّق على الفيديو بالقول: "زواجي بعد أسبوع".
وقد شكّل هذا الفيديو ضجة كبيرة بين المتابعين، اذ أشار بعض المتابعين الى ان إيلاف هي عماد خلف، الذي هو ابن عمه.
كانت هذه تفاصيل خبر بدر خلف بمفاجأة جديدة للجمهور.. "زوجتي حامل"!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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