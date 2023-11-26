ياسمين صبري من أمام طائرتها الخاصة.. وإطلالتها بالغة الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها الأخيرة من أمام طائرتها الخاصة، حيث نسقت ملابسها وألوانها بالطريقة المثلى.

وإرتدت ياسمين صبري سروال ضيق من الجينز باللون الأزرق، ونسقت معه قميص ضيق باللون الرمادي، وبلايزر فوقها باللون الزهري، كما إرتدت حذاء بالرمادي أيضاً.

وتركت ياسمين شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بإطلالات السفر.

وكانت شاركت ياسمين صبري في فيلم "البعبع"، الذي تم عرضه في عيد الأضحى 2023، وحقق نجاحا واسعاً.

وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

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