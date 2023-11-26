بالفيديو- 21 سافاج في موقف محرج في باريس.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي ومغني الراب 21 سافاج ضجة واسعة بفيديو نشره عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر واقفاً أمام برج إيفل خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن الغريب في الموضوع، هو أن الناس كانوا يمرون بجانبه من دون أن يعرفوا أنه شخصية مشهورة، بالإضافة إلى أن نظراته للناس كانت غريبة وكأنه متفاجئ بالموضوع.



وتفاعل المتابعون مع هذا المنشور، معبرين عن تفاجئهم بأن الناس الذين مروا بجانب 21 سافاج لم يلقوا عليه التحية، متمنين لو كانوا مكانهم لمقابلته.

