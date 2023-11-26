ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي ومغني الراب 21 سافاج ضجة واسعة بفيديو نشره عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر واقفاً أمام برج إيفل خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن الغريب في الموضوع، هو أن الناس كانوا يمرون بجانبه من دون أن يعرفوا أنه شخصية مشهورة، بالإضافة إلى أن نظراته للناس كانت غريبة وكأنه متفاجئ بالموضوع.
وتفاعل المتابعون مع هذا المنشور، معبرين عن تفاجئهم بأن الناس الذين مروا بجانب 21 سافاج لم يلقوا عليه التحية، متمنين لو كانوا مكانهم لمقابلته.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- 21 سافاج في موقف محرج في باريس.. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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