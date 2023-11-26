شاهد ليلى عبدالله تعود لملامحها الطبيعية بعد إزالة الفيلر

في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله، بعد إزالتها لـ الفيلر من شفتيها.
وظهرت عبدالله في الفيديو وهي تجلس في أحد صالونات التجميل، حيث كانت تجري بعض التعديلات على شعرها.
وكانت عبدالله قد أثارت الجدل مؤخراً بعد كشفها عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل أصدقاء والدها عندما كانت في السادسة من عمرها.
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