مسلسل "زينهم" الأكثر مشاهدة ويحتل المركز الأول على منصة Watch it

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر مسلسل "زينهم" قائمة الأكثر مشاهدة علي منصة Watch it ليحتل المركز الأول بعد عرض أول خمس حلقات.

تدور أحداث مسلسل "زينهم" خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض، ويحتوي العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات.

مسلسل " زينهم" من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

ويعرض مسلسل "زينهم" عبر قنوات "ON" في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد عرضه مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشر ظهر اليوم التالي.