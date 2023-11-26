شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد بوسي.. شكلت ثنائيًا سينمائيًا مع نور الشريف وهددت بالانتحار للزواج منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة بوسي بعيد ميلادها، اليوم الأحد 26 نوفمبر، والتي تعد إحدى أهم النجمات التي وضعن بصمة في تاريخ السينما المصرية، إذ قدمت مسيرة شهدت تألقها في عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وأستطاعت أنت تقدم الكثير من الأدوار التي تنوعت ما بين الحب والرومانسية والأدوارة الجدية.



بوسي ونور الشريف

بدأت الفنانة بوسي حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وشاركت في برامج الأطفال في التليفزيون، ثم شاركت في في السينما من خلال فيلم "نار في صدري" مع الفنان أحمد مظهر، كما شاركت في عدد من مسرحيات الأطفال منها، مسرحية "الحذاء الأحمر"، ومسرحية "لوز وبندق"، ومسلسل "عودي يا أمي".



حفل زفاف بوسي ونور الشريف

عملت مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في "جوليو ورومييت"، أما في شبابها قدمت مسرحيات "كنت فين يا علي" و"روحية اتخطفت"، وفي الدراما قدمت مسلسلات "الحرملك، خالتي صفية والدير، جواري بلا قيود، القاهرة والناس".



نور الشريف وبوسي

جمع الفنانة بوسي قصة حب وزواج بالفنان الراحل نور الشريف، إذ بدأت قصة الحب والإعجاب بين نور الشريف وبوسى فى سن صغير، وذلك خلال إحدى البروفات، وقام نور الشريف بطلب يدها بعد ذلك من أهلها ولكنهم رفضوا ذلك رغبتا منهم فى أن تتزوج من رجل أعمال غنى حتى يطمئنوا على مستقبل ابنتهم، ولكن بوسى رفضت وهددتهم بأنه ستنتحر وصممت على الزواج من نور الشريف، حتى أجبرتهم على الموافقة، وتزوجا عام 1972 ليعيشا سويا لمدة أكثر من 30 عاما من الحب والعشق وأنجبا ابنتان هما مى وسارة نور الشريف.



بوسي ونور الشريف من حفل زفافهم

قدم الفنان بوسي مع زوجها الفنان الراحل نور الشريف سلسلة كبيرة من أشهر أفلام السينما المصرية فكان ثنائيا ناجحا أحبهما الجمهور سويا ومن بين هذه الأفلام، "حبيبى دائما"، "أخر الرجال المحترمين"، "زمن حاتم زهران"، "العاشقان"، "كروانة".