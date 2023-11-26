إطلالتها على العلن نادرة للغاية.. من هي زوجة محمد حماقي الثرية للغاية

ميرنا وليد - بيروت - تعد إطلالات السيدة نهلة الحجري، زوجة الفنان المصري محمد حماقي على العلن قليلة ونادرة للغاية، فيبدو أن الثنائي يفضلان الإحتفاظ بخصوصيتهما.

وزوجة محمد حماقي سيدة أعمال تحمل إسم نهلة الحجري، وهي من الجنسية المصرية، ولدت في مدينة الزمالك، ولدى نهلة وزوجها محمد حماقي طفلة واحدة وإسمها فاطمة، وهي تنحدر من عائلة ميسورة.

ونهلة الحجري حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من صفوف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لديها عملها الخاص فقد دفعها شغفها للFashion والأزياء لافتتاح متجرها الخاص بها، كما أنها تتمتع بجمال بالغ.

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