ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد جلال عبد القوي قراره بدخول مركز تأهيل للعلاج من الإدمان، بسبب تعاطيه المخدرات.

وأعاد أحمد جلال مشاركة الجمهور خبر من أحد المواقع التي كشفت الأمر، وأكد نيته بالفعل من العافي من تعاطي المواد المخدّرة، وأكد أنه ليس من المعيب أن يعلن عن ذلك.

وكان الممثل المصري قد أثار الجدل في الفترة الأخيرة حول إختفائه لفترة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةبعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في شهر أيار الماضي، وقد تصدر الترند بعد الأخبار التي تحدثت عن إدمانه المخدرات، والتي لم يتم تأكيدها حتى الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر ممثل شهير يكشف دخوله مركزاً لعلاج الإدمان.. وهذه قصته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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