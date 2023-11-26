نجلاء بدر تكشف الشخصية التي تتمنى تقديمها.. والجمهور يؤكد على الشبه بينهما

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية نجلاء بدر عن الشخصية التاريخية التي تتمنى تأديتها بأحد أعمالها، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفكرة مؤكدين على الشبه بينهما.



وقالت نجلاء بدر: "نفسي أقدم شخصية حتشبسوت بأقرأ عنها بقالي فترة، اكتشفت أنها أول ملكة تلبس لبس راجل، والمهندس اللي عملها المعبد بتاعها ومشكوك تاريخياً هي حبته ولا لأ، عمل المقبرة بتاعته جنبها وعامل ممر تحت بين المقبرتين علشان يتقابلوا بعد كده. حتشبسوت كان مرفوض تمسك ملكة لأنها ست، اتجوزت واحد شخصيته ضعيفة وهي كانت تقود من الباطن علشان ميعرفوش، وهي اللي دخلت التجارة وعملت التبادل التجاري، ومحدش أتكلم عنها كتير".

كلام نجلاء بدر هذا جاء خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي.