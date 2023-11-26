أزمة محمد عبده وبسمة بوسيل تتفاقم.. وإجراءات قانونية

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن نية الفنان السعودية محمد عبده برفع دعوى قضائية ضدها، بعد تقديمها كوفر لأغنيته الشهيرة "الأماكن" التي أصدرها عام 2005.



وقرّر محمد عبده اتخاذ إجراءات قانونية ضدها لعدم حصولها على تصريح مسبق منه بإعادة تقديمها للجمهور بصوتها.

وقد علقت بسمة بوسيل على الأمر سابقاً، وكتبت: "حتى الكوفر بتاع "الأماكن" اللي كنت عملاه لبابا قال عايزين يقاضوني عشانه!"

وأضافت: "مش فاهمة ليه أنا الشخص الوحيد اللي بيتحاسب على إنه عايز يعمل كوفر... بجد زعلانة إني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري لأبويا... أنا عن نفسي لو كان ليا رصيد فني عمري ما هحبط أي بني آدم حب يغنّي حاجة ليا أصل في النهاية". وختمت بعبارة بالإنكليزية "u guys can claim it" مضيفة: "إلا لو الموضوع حاجة ثانية!".